股市震盪怎麼辦？跟著聰明錢走就對了！

儘管科技股面臨漲多回檔壓力，但全球聰明資金湧向新創產業熱潮不減反增，第1季創投資金投入金額即成長近一倍，又以健康醫療、金融科技等大受青睞。法人表示，隨著景氣邁向復甦，市場關注焦點將重回成長題材，投資人不妨趁短期股價拉回，跟進布局創新科技基金。

去年引領風騷的科技股，今年來在本益比合理性遭到質疑下，股價表現備受壓抑。但全球聰明資金湧向新創科技的熱潮，絲毫未受影響。

據調查機構Crunchbase統計，第1季投入新創產業的創投資金達1250億美元，首次單季突破千億美元大關，創單季新高。與去年同期相較，成長94%。若按類型區分，以健康醫療、金融科技、電子商務、汽車科技與物流，占居大宗。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，這類創投資金屬於早期投資人，也就是在產業或公司成長起飛前夕，提前布局卡位，待未來市場穩定發展後，通常都能帶進數十倍、甚至百倍的回報，因此又被稱作「聰明資金」。

由於AI技術成熟、商業應用落地，近幾年，全球聰明資金大量湧向精準醫療、金融科技、機器人自動化等AI相關產業。即便今年股市通膨壓力顯現，導致漲多的科技股陷入高檔整理，不過，創投資金湧向新創產業的熱潮不減反增，透露中長期的市場投資風向沒有改變。

陳世杰指出，隨著景氣邁向復甦，市場衡量指標將從本益比調整，移回到產業能見度、獲利成長題材，而具備破壞式創新成長的AI相關產業，如精準醫療、金融科技、機器人自動化等，可望為投資人創造長線超額報酬。因此不妨趁目前股價拉回之際，跟進布局。