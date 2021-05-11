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千金股綠油油 矽力跌停落回后座、十千金折半剩五家

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（11）日重挫，午盤過後一度下滑至16,552.20點，重挫683.41點，電子股殺聲震天，千金股一片綠油油，矽力-KY（6415）雖然4月營收創新高，股價卻被摜殺至跌停，再跌回后座，大立光（3008）重回股王，台股十千金則是折半，僅剩五千金。

台股股王再換人，矽力剛奪下王座不久，今日股價開低走低，早盤以2,880元開出，盤中重挫至跌停2,755元，跌勢加重下，再將股王拱手讓出；大立光以2,810元開低，一度下滑至2,780元，盤中跌幅3.62%，跌勢相較矽力小，再奪回股王。

高價股賣壓沈重，千金股跌勢重，早盤還保有七千金，但隨著台股大盤跌勢加重，亞德客（1590）重挫至跌停990元，跌出千金股之外，富邦媒（8454）也是開低走低，盤中下滑至993元，另外，聯發科（2454）、祥碩（5269）、力旺（3529）也從千金股退場，盤面上千金股只剩大立光、矽力、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）等五檔。

台股 矽力

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