新聞解析／台股電子成交量再跌破四成 傳產時代來臨？

台股受美股重挫衝擊，今（11）日再失守萬七大關，一度重挫逾600點，主要由台積電（2330）、聯發科（2454）領跌，電子股占大盤比重下滑至35%上下，反觀傳產股則是強力吸金，運輸股、鋼鐵股占大盤成交比重合計超過40%，傳產股新時代真的來臨了嗎？台股是否面臨質變？法人認為，以「現在進行式」來看，的確是傳產股熱度大幅超過電子股，但僅是暫時現象，台灣是科技大國，還談不上「質變」，最終還是要回歸基本面來看。

美股周一下跌，道瓊工業指數跌幅0.1%、那斯達克綜合指數跌幅2.55%、標普500指數跌幅1.04%、費城半導體指數重挫4.7%；台股今日以17,137.19點開低，指數開低走低，一度下滑至16,613.62點，重挫621點，電子股由台積電、聯發科領跌，不少4月營收交出佳績的電子股也是大跌，矽力-KY（6415）營收創新高，股價重挫至跌停。

電子股占大盤成交比重持續下滑至35%附近，反觀資金仍是往傳產股前進，運輸股占大盤成交比重達25%上下，鋼鐵股則達16%上下，傳產強勢股還包括玻陶、紡織、造紙等。

原物料行情推升這一波傳產股的漲勢，傳產股迎來大行情，電子股相對疲弱，占大盤成交比重直往下掉，市場關注，電子、傳產消長之下，台股是否出現結構性的改變？面臨質變的發生？多位法人認為僅是暫時性現象，談不上質變。

日盛投顧總經理鍾國忠坦言台股不會質變，台灣是科技大國，這一波傳產股的漲勢是反映原物料的景氣，除非台灣可以成為航運大國，或是成為鋼鐵大國，可以主導全球，否則只是暫時的現象。

不過，鍾國忠認為，第2季是傳產股的天下，電子股最快到6月可望出現轉機，包括手機等電子商品的出貨，及年底節日的出貨等；傳產股部分，航運股尤其是貨櫃股在接下來的第3季進入旺季，仍可望有第二階段的行情。

他強調，目前傳產股的強勢，只是供需短缺所造成的失衡現象的調整，還算不上是新時代的來臨，預期高峰可能在本周出現，明天的MSCI調整權重，及新增成份股將宣布，權重變化值得關注。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，原物料需求推升傳產股的漲勢，傳產股吸金，拉升占大盤成交比重，電子股占比下滑的確是「現在進行式」，主要是資金往強勢的傳產股移動，但是否會質變則還要再觀察。

華南投顧董事長儲祥生認為，目前可以說是電子股落入凡塵，台積電、聯發科領跌下，造成電子股占大盤成交比重再往下降，傳產股只是暫時性的主流，後續仍是要回歸基本面來看。

儲祥生表示，電子股走弱以來，想要回升需要一些蘊釀的時間，不會那麼快，以傳產股來說，4月營收表現也沒有很強，投資人要思考的是要選漲很高的傳產股?還是跌深的電子股？目前傳產股的熱度就好像是去年電子股熱度一樣，長期要以基本面來看。

儲祥生說，預估傳產股上漲高峰約落在5月，目前相對來說，電子股較便宜，所以是否要進場布局跌深、基本面好的電子股，是可以好好想想。