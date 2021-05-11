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台股多殺多 陳奕光：持有非投機電子股不用過度恐慌

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

恐慌情緒干擾，台股今（11）日開低殺低，盤中加權指數跌破月線支撐，櫃買指數破季線，電子股持續弱勢，金融股轉為盤下震盪，拖累指數盤中大跌逾500點，一度下殺至16,646點。第一金投顧董事長陳奕光指出，持有非投機電子股不用過度恐慌，可以留意今日能否收長下影線、電子股止跌、跳空缺口等觀盤重點。

台股重摔，反映四大利空因素：首先，國際股市疲軟，費半、那斯達克、上證等重要指數跌破中、長期均線支撐，加上美國大型科技股蘋果及特斯拉也雙雙疲軟，導致台股帶量下殺；其次，資金湧進航海王、鋼鐵人、蜘蛛人，電子股遭受狙擊；電子股雜音再起，半導體重複下單疑慮，待消化月營收衰退利空；最後，疫情變數，印度疫情持續嚴峻、國內疫情影響市場信心。

不過，陳奕光認為，仍有寬鬆及基本面利多因素支撐，包含：美國就業報告不如預期、疫苗突變等，將支撐貨幣寬鬆、財政政策延續，帶動市場資金活絡；上市櫃4月營收繳出亮眼成績，營收創新高家數如預期破百家，而第1季季報公告在即，預期繳出不錯的獲利數據表現，有機會醞釀520行情。

今日盤中跌停家數不到20家，情況優於上周二的百家，然恐慌情緒瀰漫盤面，導致多殺多，建議投資人不用過度恐慌，若持有電子現股，首先檢視基本面，非投機股可續抱。

展望後市，三大觀察重點：首先，若台股午盤過後能收約200點的下影線，有利於明日盤勢；其次，大師兄電子股能否轉強是關注焦點；最後，今日留下帶量長黑K，後續若能回補今日高點有力於化解再向下的疑慮。

電子股 台股 疫情

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