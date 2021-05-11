宜鼎鎖定工控市場、營運相對穩健 今力抗大盤重挫

今年以來記憶體模組廠在下游需求強勁下，無論是消費市場、電競、通訊還是5G相關，產品價格都出現相當大的漲幅，而宜鼎（5289）因鎖定長期合作的工控市場，價格上漲反應相對較慢，不過長期營運步調反而相對穩健，今（11）日台股重挫逾500點，記憶體股也成殺盤重心，但宜鼎股價跌幅僅在1%上下，力抗台股大盤重挫，表現相對抗跌。

去年底以來，記憶體價格無論是現貨價還是合約價都出現一波急漲的走勢，台股記憶體相關的記憶體股及模組廠業績及股價也都出現一波急漲走勢，不過，其中，模組廠宜鼎由於客戶結構鎖定以工控為主，都是長期接單及長期客戶居多，因此，在這一波記憶體價格急漲中，反應在業績上，步調相對略為落後，不過也成為該股今日力抗台股大盤重挫的主要原因。

該公司先前就指出，全球記憶體市況，去年第4季至今年第1季景氣變化很大，漲價超出預期，目前需求大於供給，公司產品主要應用為工控領域，為長期戰略夥伴關係，隨著材料價格續上漲，在急漲初期對公司毛利率有些影響，但工控客戶仍可以逐步反應而調漲。

以宜鼎第一季營收19.4億元來看，較上季增加23%，但比去年同期小幅減少4.56%，4月營收8.57億元，年增18.32%，月增6.85%，相對多數記憶體模組廠，宜鼎今年以來營收增幅相對較緩，反應在股價上，該股前波高點來到186.5元，股價僅是來到長線高檔區，在前波記憶體股強勁的創高走勢中，表現也相對落後。

不過市場分析師表示，由於接單及客戶結構鎖定較為穩定的工控市場，雖然在記憶體急漲時無法快速反應在售價及毛利上，但是以今日台股大盤重挫下，該股由於營運具穩健特質，股價先前也沒有出現急漲的回檔壓力，今日表現反而相對穩健，跌幅更僅維持在1%以內，後市有機會吸引資金轉進。