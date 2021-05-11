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台股重挫超過500點 聯發科股價力守900元關卡

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國費半半導體指數周一大跌超過4.6%，台灣電子股今（11）日一開盤就重挫，IC設計龍頭聯發科（2454）股價一開盤就帶量急跌，一度失守900元價位，隨後買盤湧入，站回900元之上，正奮力守住900元關卡。

聯發科昨（10）日公布4月自結營收為365.72億元，跌破400億元大關，月減幅度近9%，但還是比去年同期大增近八成；累計今年前四個月營收是1,446.05億元，年成長77.6%。

聯發科第1季每股稅後純益達到16.21元，直逼去年前三季的16.65元，並預估第2季營收將成長10%至18%，落在新台幣1,188億元到1,275億元間。

對照聯發科釋出的第2季財測，代表該公司的5月和6月營收平均最低為411.14億元，4月營收將是本季的低點。

晶片廠今年處於大缺貨狀態，聯發科因為搶得產能優勢，上半年營運淡季不淡，預估今年營收將年成長四成起跳，全年營收約4,509億元到4,830億元。

對照首季營收和本季財測，聯發科上半年營收約2,268.3億元到2,355.3億元，代表下半年營收將與上半年持平或略降，主要來自下半年產業界的缺料干擾。

由於在手現金充裕，聯發科已決定提高盈餘配發率，同時加發四年總計超過1,000億元的特別現金股利，股東連續

四年每年可額外收到每股16元的特別現金股利。法人認為，聯發科股東明年可望領到每股至少六、七十元現金股利，成為穩盤的力量。

營收 聯發科

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