陽明討論熱度擊敗長榮！台股討論度TOP10股票排名

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文／葛緯詩

上週五美股四大指數收紅，台股今日（10日）開盤受到台積電、聯電、鴻海等電子股走跌拖累，加權指數一度跌近百點，不過在社群上受到高度關注的航運股、鋼鐵股逆勢走揚，支撐大盤跌幅收斂至40點。

上週陽明網路聲量3,638筆，超越台積電居週聲量排行冠軍，今日股價表現也在大量買盤進駐下，強攻漲停價100.5元，長榮人氣稍微下滑至第3名，網路聲量1,974筆，但股價同樣收漲停價93.5元。鋼鐵類股中鋼網路聲量2,265筆排名第2名，漲幅近9%收盤價45元，中鴻網路聲量716筆排名第7名，股價亮燈漲停收在57.4元。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/03~2021/05/09)

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分析說明

．本文股價資訊來源為台灣證券交易所，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(keypo.tw)觀測特定區間上市櫃股票的網路聲量，所有數據皆為研究用途，僅供參考，絕無任何買賣與推介邀約之意。

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．分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月03日至2021年05月09日。

