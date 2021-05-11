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漲多股成殺盤重心 群聯、威剛等記憶體股重挫
美股科技股重挫，不僅牽動台股電子股近期表現弱勢，前波因漲價概念帶動一波股價漲勢的記憶體相關個股，今（11）日也成為盤面跌勢重心，同時，也是近期外資調節主要方向，早盤台股指數重挫，除了上游的DRAM股南亞科（2408）股價創下近半年新低之外，包括群聯（8299）、威剛（3260）同步打入跌停、十銓（4967）及宇瞻（8271）等前波漲多股也出現全面重挫。
台股指數今日早盤一度重跌超過400點，盤面多數個股下跌，不過，由於美股科技股近期走弱，使得台股電子股也出現相對較大賣壓，其中，前波漲多的族群及個股更明顯成為殺盤的重心，其中，記憶體相關個股前波在漲價題材帶動下，不少個股短線漲幅高達4至5成以上，今日盤中紛紛出現重跌。
記憶體相關個股今日早盤，除了群聯及威剛早盤股價一度打到跌停，另外，前波股價也創下歷史新高的記憶體模組廠十銓、宇瞻及廣穎（4973）等模組廠，今日盤中股價也同樣重挫7%以上。
此外，上游的記憶體股南亞科，先前已見到內、外資法人持續站在賣方，今日盤中股價更一度下跌逾5%，股價盤中低點來到77.4元，股價寫下去年12月初以來，即近半年新低。
同樣是記憶體指標股的旺宏（2337），今日盤中旺宏股價也一度下跌逾5%，股價低點來到40.2元，股價也是近2個月的新低。
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