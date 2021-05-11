聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電開低走低回測半年線 市值一度縮水3,630億
台積電（2330）4月合併營收1,113.15億元，月減13.8%，年增16%，台積電ADR周一大跌3.9%，今（11）日台股大跌，台積電也是下跌表現，早盤以579元開出，下跌10元，一度下滑至575元，下跌14元，回測半年線，市值大幅縮水3,630.25億元至14兆9,099.8億元，滑落至15兆元之下。
台積電4月合併營收月減幅度略超出法人預期，但仍是歷年最旺的4月，；累計前4月合併營收4,737.25億元，年增16.5%，也是歷年最高。
台積電預估第2季營收將介於129～132億美元，換算為新台幣約為3,663.6～3,748.8億元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，毛利率49.5～51.5%，營業利益率為38.5～51.5%。
美股周一下跌，台積電ADR大跌3.9%，收在112.31美元，連續二日下跌，台積電今日以579元開低，一度下滑至575元，盤中跌幅逾2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言