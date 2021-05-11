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電子權值股領跌 台股早盤一度挫逾300點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

昨日美國四大指數全面下跌，壓抑台股今（11）日下跌98點，開在17,137點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等齊跌，帶動加權指數摔破「萬七」關卡，早盤一度跌逾350點，最低來到16,869點。

標普500指數收低，資訊科技與消費類股領跌，公用事業類股逆勢上漲。美10年公債利率升2點，收於1.6%。美國最大燃油管道營運商Colonial Pipeline遭駭客攻擊，主要油管停止運作，聯邦政府宣布東岸18個州進入緊急狀態。

終場四大指數，道瓊指數下跌34.94點，或0.10%，收34,742.82點；標普500指數下跌44.17點，或1.04%，收4,188.43點；那斯達克指數下跌350.38點，或2.55%，收13,401.86點；費城半導體指數下跌144.92點，或4.66%，收2,967.11點。

法人指出，近期5G手機需求出現雜音，市場擔憂手機相關族群下半年業績可能不如上半年，甚至出現「旺季不旺」的窘境，但回歸下修零組件訂單的因素包括缺料效應、成本暴增與擔憂重複下單等，因此顯示目前手機市場的變化並非終端需求的減少，主要因原料成本上揚且廠商仍有庫存之下，導致訂單暫時減緩，但後續若終端市場需求不減，等待廠商庫存降低之後，仍將出現回補庫存的需求，後續重要關鍵點仍在經濟活動逐步復甦後，手機需求能否持續增長，短線不確定因素偏高之下，恐導致資金不願回流電子族群，原物料與航運仍為資金短線追逐的方向，建議短線可參考技術面持續偏多操作。

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