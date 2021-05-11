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違法價購委託書 可向集保結算所檢舉

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
違法價購委託書可向集保結算所檢舉(集保結算所提供)
違法價購委託書可向集保結算所檢舉(集保結算所提供)

每年5月到6月間股東會旺季期間，常有委託書徵求人及徵求業者，以公告、廣告、電話、拜訪等方式，向股東徵求股東會委託書，由徵求人出席股東會，代替股東在股東會行使各項議案權利。

徵求業者向股東徵求股東會委託書，只可以轉交公司當次股東會紀念品給股東，不可以用金錢或其他利益給股東，用金錢給股東

就是價購委託書，這是違法行為，集保結算所執行委託書查核業務，一直把價購委託書列為查核主要重點，例如，收取委託書的通路商場所，在收取委託書時，有沒有給付金錢給股東。

投資人發現有以金錢或其他利益來價購委託書的違法行為，可向集保結算所檢舉，投資人檢舉價購委託書，需要提供具體事證，

例如是哪一個收委託書的通路商場所、哪一個人用金錢給股東等實質事證，檢舉專線電話02-25473733，檢舉案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，最高給予檢舉獎金10萬元。

集保結算所呼籲，股東委託徵求人出席股東會前，應先參考徵求人書面及廣告資料，瞭解徵求人對股東會各項議案之意見，以判斷委託徵求人是否對公司未來經營有正面效益，現行股東對公司股東會的表決權行使，股東除了委託他人出席以外，股東可採用電子投票，落實股東行動主義，以保障股東的權益。

股東會紀念品 集保結算所

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