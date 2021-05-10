4月營收創歷史新高股 聚光

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台股4月營收公布，市場觀盤焦點隨之轉向個股基本面表現，半導體供應鏈創高檔數最多，鋼鐵等傳產創高檔數則較去年同期顯著增加，法人看好電子與傳產各有表現，整體第2季營收表現可較首季佳。

據統計，台股4月營收創高家數來到126家，較去年同期82家多，其中半導體檔數35檔最多，電子零組件19檔居次，電腦及周邊設備和鋼鐵工業各有8檔同居第三。

半導體以IC設計占比最高，法人分析，IC設計廠有5G、AI、汽車電子等商機，又遇到上游晶圓代工產能吃緊及後段封測產能不順壓力，晶片生產增加成本轉嫁，因此帶動相關個股營收創高。

而可留意的是，若以電子及非電子族群來看，電子股有76檔，非電股有50檔，皆較去年同期62檔及23檔多，但非電股增加數較電子股多，在營收創高榜中占比由近三成（27%）提升至近四成（39%）；進一步觀之，鋼鐵、電機機械為主要增加的非電股，其中鋼鐵股去年同期未有一檔上榜，今年則有8檔入列。

法人表示，繼航運後，鋼鐡在4月呈量增價漲格局，在美中增加基礎建設，以及追求碳中和下，中國繼續關閉高汙染鋼廠，產業供需失衡壓力大，報價持續飆升，部分鋼廠營運可望持續成長到第3季。

以個股來看，陽明、長聖、高技、勤凱、聯詠、耕興、金麗科等今年以來營收月月創高；航運股陽明受惠運價飆漲，生技股長聖掌握細胞治療商機，其餘電子股則有智慧手機、車用、電視及平板電腦等相關終端應用挹注營運。

整體而言，法人認為，受到全球終端需求好轉、原物料價格走高，加上終端拉貨動能尚未見緩和，傳產和電子本季營運仍可續有表現，預期第2季整體營收表現可比首季佳。

營收 鋼鐵股 半導體

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