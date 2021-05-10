股市小白瘋當沖熱 證交所董座提醒：沖一年百元剩64元

台股是否過熱？今（10）日成為立法院財政委員會爭議焦點，金管會主委黃天牧首度表示，股市已到「新形態」，是否過熱或健不健康，黃天牧說「要用新的想法來看，從更長期去觀察」。至於被問到股市小白瘋當沖，有人天天當沖二年賺400萬元，台灣證交董座許璋瑤今天特別提醒投資人，若天天當沖，100元進場「沖一年下來36元不見了」，只拿回剩下64元，意謂其實每天當沖的成本也不低

黃天牧解釋台股新型態，外在環境已跟過去不同，他說要用新的想法來看，台股無論日均交易量、周轉率、本益比等，與國際相比都沒有「特別高」，仍算正常，至於是否過熱或健不健康，黃天牧說「要從更長期去觀察」。

當沖是否讓台股成賭場，外界爭議紛紛，立委曾銘宗今日在財委會質詢時指出，當沖目前占集中市場交易量的33.85%，在上櫃占35.87％，前3月周轉率37％，本益比22.85倍，他質問台灣證交所董事長許璋瑤、櫃買中心董座陳永誠，台股是不是不正常？二人都表示，這些比率的確比過去高，但若與國際股市相比，台股仍算是正常。

曾銘宗也問，台股在4月22日單日交易量7,675億元，創歷史新高，1到4月平均交易量4,506億元，台股指數在1萬7千點以上，詢問黃天牧「台股現在有沒有過熱」？黃天牧亦回應表示，股市已進入新形態，這些指標與國際相比，都沒有特別高，本益比亦在可以接受的範圍。

此外，立委羅明才質詢也提問，近70萬股市小白勇於進場當沖，有人二年靠當沖就賺400萬元，許璋瑤說，以當沖稅率千分之1.5來算，一年內每天都當沖的話，乘以240天，成本高達36%，100元進場會只拿回剩下64元，「沖一年下來36元不見了」，意謂其實每天當沖的成本也不低。不過許璋瑤說，市場尊重形形色色各種交易人，美國當沖比超過五成，台股約33~34%，還算適當。

羅明才再問若年底沒有延長當沖降稅，台股會不會下跌？許璋瑤說，當沖有助股市活躍，稅制降下來了再調回去，以過去財政經驗，稅制的維持與穩定是相當重要。交易量會萎縮，要往上衝的可能性會比較小。羅明才問崩盤與下跌的可能性是否會變高？許璋瑤說崩盤不敢講，但下跌他同意立委的看法。

針對外界批評當沖交易讓台股像賭場的說法，黃天牧再次強調「不認同」此種說法，當沖是提供投資人避險套利與策略性交易，且股市的確需要交易量，才能活絡，金管會亦已向財政部提出報告，建議當沖降稅要延長。至於是否認同當沖降稅股市會下跌？黃天牧說，我沒有這樣講，只是審慎評估，不做預測，方方面面都要做思考。