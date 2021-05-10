永豐金證券與證交所舉辦「2021海內外引資論壇」

台股呈現高檔震盪，永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「2021海內外引資論壇」，議題含蓋臺灣資本市場優勢、ESG專題-聚焦環境治理與社會問題、後疫情時代美中及兩岸關係、ESG研究報告與分析方法等主題。

永豐金證券表示，今年臺股企業獲利年增率上修到34%，加上資金流入豐沛、整體配股息率仍佳，大盤下檔具有強力的支撐，盤勢修正之際，反而要尋找質優的投資標的。

「2021海內外引資論壇」為期4天，以外資為主要對象，聚焦疫情後變化、綠能新趨勢及ESG三大重點，邀請國內表現出色的上市公司與外資投資人進行線上對談，共吸引海內外近百位機構投資人上線參加，行銷臺股、介紹臺灣優質企業，讓國際投資人了解臺灣資本市場的穩定良好表現以及適宜投資環境。

ESG責任投資日益受重視，英國百年資產管理公司Balillie Gifford董事Marianne於ESG專題演講中表示，長期投資要考慮所投資公司之可持續性，研究涵蓋廣泛，包括市場機會、競爭優勢，及公司如何對待利益相關者及其利益與社會的關係；ESG投資研究的核心，包括競爭地位，增長前景，治理結構，社會重要性，氣候變化，這些都是在尋找公司的領導力，創新和長期增長的可持續性。

永豐投顧在會中介紹以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，目標是讓SinoPac+ ESG評鑑系統成為業界標準之一，推動臺灣資本市場的ESG發展並提供投資人專業的ESG分析及評鑑，讓國際機構投資人看見臺股值得投資的優質公司，並由資誠聯合會計事務所介紹SAS，以及在SASB框架下產業的揭露重點資訊。

證交所於「New Listing Business on TWSE」演講中提到，過去一年臺灣在優異的防疫成果下，經濟成長表現傲視全球，臺股的各項表現受到國際的注目與肯定，並特別向投資人介紹將在第3季推出的臺灣創新板，認識臺股新制度。

永豐金證券表示，近期臺股指數大幅震盪，確實有漲多拉回的隱憂，但今年台股企業獲利佳與豐沛的資金，使得台股上漲是有所本，投資人可以趁拉回挑選質優標的。