15元入手台積電ETF再添兵！富邦半導體ETF准募

中信投信日前宣布12日起募集「中信關鍵半導體ETF」，是全球首檔瞄準台灣半導體股的ETF，並設計親民的15元掛牌價及季配息機制，同樣看好半導體商機，齊步申請半導體ETF的富邦投信也拿到募集核准函！富邦投信表示，「富邦台灣核心半導體ETF」已於今日獲准募集，後續確定募集時間將另行公告。

據了解，「富邦台灣核心半導體ETF」掛牌基礎也訂在15元，並設計半年配息一次，延續富邦投信旗下富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）等台股ETF的配息模式；傳出成分股同樣有台積電（2330）、聯發科（2454）等主要半導體股。

在富邦投信拿到核准函，也代表該ETF將和中信投信的關鍵半導體ETF「打對台」。

富邦台灣核心半導體ETF基金擬任經理人陳靜如表示，該檔ETF追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，除重視個股市值及流動性外，透過FactSet的RBICS產業分類篩選出半導體相關類股，進一步以營業利益GPA（(純售收益-售貨成本)/資產）進行排序，最後挑出最精萃及核心的優質半導體股納入股票池。

至今年4月底，該指數市值涵蓋率占台灣半導體業超過九成，代表投資人投資該ETF，能買足台灣半導體產業的核心標的。

陳靜如表示，全球新興科技日新月異，所有新科技的基石都來自「半導體」，而台灣半導體向來是核心板塊，除了自成一個半導體聚落，國際間發光發熱，更重要是當前全球都需要台灣的半導體晶片。

以數位時代統計，台灣晶圓代工產業於全球的市占率超過60%，封測的全球市佔超過30%，台灣晶圓代工及封測廠並在2020年拿下市占第一的成績。

Bloomberg資料顯示，ICE FactSet台灣核心半導體指數到今年3月底，過去五年的報酬率高為256.2%，將近同期加權報酬指數的2倍表現；五年夏普值也贏過台灣電子類指數及同類型的台灣永續關鍵半導體指數。

陳靜如說，台灣的半導體業在全球執牛耳，受惠全球新浪潮，相關股票股價驚驚漲，不知道該如何投資的小資族或對挑股有疑慮的投資人，可關注富邦台灣核心半導體ETF。該檔將以銅版價網羅優質半導體股，參與全球新科技行情。