電子股獨憔悴台股收跌49.39點 三大法人賣超8.86億

台股今（10）日開低震盪，電手股走弱，傳產股、金融股成為多頭指標，尤其是強勢的原物料族群，玻陶、鋼鐵股漲幅逾8%，運輸股收漲7.57%，大盤指數終場以17,235.61點作收，下跌49.39點，成交量4,902.15億元；三大法人賣超8.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.9億元，投信買超16.83億元，自營商買超（合計）0.19億元，其中自營商（自行買賣）買超18.55億元，自營商（避險）賣超18.36億元。

台股今日以17,274.23點開低，早盤一度翻紅拉升至17,304.47點，但是電子股走弱，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、高價股矽力-KY（6415）、大立光（3008）等股齊收黑，傳產股成盤面焦點，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）都以漲停作收，陽明及萬海都突破百元，不過，傳產、金融股撐盤下仍是收黑，以17,235.61點作收，跌幅0.29%。