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貨櫃三雄強漲仍不敵賣壓 終場跌49點收17,235點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股終場下跌49點，收在17,235點，成交量達4,902億元。圖／中央社
台股終場下跌49點，收在17,235點，成交量達4,902億元。圖／中央社

台股今（10）日震盪收跌，由傳產、金融股撐盤，盤中回測月線有撐，陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）亮燈漲停，富邦金（2881）、國泰金（2882）走揚，帶動終場下跌49點，收在17,235點，成交量達4,902億元。

在國際股市方面，美股期貨盤、日、韓股走揚，大中華市場則呈現下跌。盤面上，玻璃、鋼鐵、運輸、造紙、電纜、紡織、金融等非電類股指數漲幅領先，漲幅大於3%。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期台股走勢主要還是受到部分標的短線漲多、評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理，加上疫情雜音干擾所致，多空持續角力。隨著短期籌碼面的快速整理，而且電子、非電子的供應鏈迄今表現仍暢旺，台股多頭格局並未因此扭轉。

拉回到基本面，支撐台股維持多頭格局的主軸，仍然是建立在財報及產業展望正向、缺料及缺貨，或是碳排放限縮等政策所帶動的漲價題材等基礎上。只要漲價趨勢沒有看到盡頭，傳產和電子仍是各擁題材，其中電子股仍然是上游優於下游。

展望後市，原物料價格上揚帶動傳產類股強勢漲幅，鋼鐵及貨櫃供不應求，晶圓代工、記憶體、IC載板、面板以及DDIC等供需持續吃緊，有助於支撐相關產業的獲利動能；對於後續力道的延續性，則建議持續關注終端消費力道、庫存回補狀況。

台股 籌碼面 鋼鐵

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