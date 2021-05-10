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5G手機下半年拉貨出現疑慮 測試廠今股價走弱

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
近日市場傳出，智慧手機市場拉貨有雜音，5G手機的終端市場出現賣不動的疲態。路透
近日市場傳出，智慧手機市場拉貨有雜音，5G手機的終端市場出現賣不動的疲態。路透

近日市場傳出，智慧手機市場拉貨有雜音，5G手機的終端市場出現賣不動的疲態，不僅衝擊今（10）日聯發科（2454）股價一度重挫逾7%，也使得5G手機相關測試廠包括精測（6510）、雍智（6683）、旺矽（6223）等股今日盤中股價也全面下跌。

去年以來5G智慧型手機需求強勁，IC設計龍頭聯發科全力衝刺5G手機晶片出貨搶攻市占率，今年第一季對台積電（2330）7奈米及6奈米季度投片量也順勢衝高，加上5G手機配套的WiFi 6／6E晶片、射頻IC、電源管理IC等投片量同步拉高，帶動測試板及探針卡強勁出貨動能，使得法人先前也看好雍智（6683）、中華精測（6510）、旺矽（6223）等股營運可望受惠。

不過，今日傳出，5G手機市場拉貨傳出雜音，甚至下半年拉貨動也有疑慮，不僅盤中聯發科盤中股價一度重挫逾7%，中華精測、雍智及旺矽三大測試廠股價也全面下跌，其中，精測由於股價前波已有一波修正，今日跌幅相對較小，約在1%至2%之間，雍智股價盤中下跌逾4%，旺矽股價也下跌3至4%之間，市場法人認為，今年下半年5G手機市場表現，確實將直接牽動測試及探針卡廠商的營運表現。

智慧型手機 5G 中華精測

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