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電子疲軟台股反彈無力 李秀利：本周首要關注4月營收
今（10）日台股多數時間壓在盤下震盪，由於資金再度湧進傳產、金融族群，電子股無法續強，影響指數於10日均線附近徘迴。展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，指數短線上仍難脫震盪格局，短線上聚焦4月營收數據，尤其龍頭股表現，將為市場風向球。
觀察今日盤面表現，多頭火種持續點火非電族群，航運、鋼鐵、紡織以及金融等龍頭股皆有不錯表現；不過，電子族群就受到資金排擠效應影響，權值股如：台積電（2330）、聯發科（2454）等疲軟、記憶體、面板以及矽晶圓等都弱勢表現，進而壓抑指數表現，導致台股反彈力道不足，無法延續上周五（7日）的攻勢。
上周台股急殺千點，展望後市，5月不一定五窮六絕但一定會震盪，而短線上，資金再度湧進傳產族群，若相關個股來到短線高點，投資人要留意追高風險，不妨待拉回再行布局，可留意合理本益比、高殖利率的電子族群做逢低承接。後續觀盤重點包含：上市櫃4月營收、MSCI季度調整、鴻海（2317）及開發金（2883）等股將舉行法說會。
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