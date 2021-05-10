航海王強漲 長榮漲停鎖死、逾1.6萬張排隊等買

航海王是今（10）日盤面亮點，陽明（2609）、萬海（2615）突破百元，長榮（2603）漲停鎖死，盤中逾38.8萬張成交量，漲停及市價追買單超過1.6萬張，陽明則是在漲停板開開關關。

長榮第1季稅後純益360.83億元，較去年同期虧損大幅成長，每股純益7.04元；國內法人不斷調高長榮目標價，最新目標價已調高至167元。

長榮今日以88.5元開高，股價一路衝上漲停93.5元，盤中成交量個股成交量亞軍，僅次於中鋼（2002），以市價及漲停價排隊等著買的單子超過1.6萬張，成為航運股的領攻指標。

貨櫃三雄人日齊漲，陽明以91.6元開高後一路走高，盤中衝上100.5元漲停價位，股價在漲停價開開關關；萬海以95.3元開高一度拉升至101元，逼近漲停101.5元。

航運股強漲，在PTT上也是熱列討論，網友以「電子 VS 水手」發文請益，內文表示，「上禮拜感覺資金又開始往電子了，結果今天看著航運傳產困霸數錢，電子好像只是反彈，是不是蓋牌直接當水手就好了」。

網友則是回應「歐印陽明，人生光明，歐印長榮，欣欣向榮」、「全民水手躺賺 就你還在想」、「上半年就是水手的局，電子下半年看有沒有機會」、「電子就等Q3阿，五窮六絕是不是都忘了」、「出電子、買航運，賺錢好簡單」、但也有網友表示，「電子股現在低基期 不進去卡位嗎?」。