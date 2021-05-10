貨櫃輪股漲停要追嗎？ 陳國清：越等恐越貴

長榮（2603）及陽明（2609）今日接近午盤亮燈漲停，成交金額也分居台股前一二名。投資人不禁問：「要追價嗎？還是等拉回再買？」法人說，業績成長股的爆發力強， 光用技術面研判拉回再買，恐越等越貴。

長榮今日亮燈漲停價為93.5元，陽明漲停價為100.5元。

宏遠投顧副總陳國清說：「投資人可能會越等越貴。」很多人認為貨櫃航運股，短線股價漲多了、乖離太大，想等股價修正再進。但針對貨櫃輪公司，千萬不要用技術面那一套，來看大長多的強勢股票，因為這類股票的股價從來就不會等人，這也是技術面投資的最大盲點。

陳國清說，長榮今年第1季每股純益 7.04元，因為每季都有新船加入，研究員預估業績及獲利將逐季往上。至於近期海運市況，運價加兩成拿得到嗎？根據訪談朋友說 ，有困難 ！現在沒辦法 ，主要還是缺船缺櫃子的問題。

宏遠投顧出具最新的長榮研究報告表示，受惠現貨運價走揚，美國線長約換約，估計今年6月營收及第3季的旺季獲利將明顯跳升。

2021年及2022年全球新船下水量減少；長榮卻有大量新船2021 年將交付新船。BIMCO（波羅的海國際航運公會）預計2021 年將交付新船79萬TEU，相較2020 年下降7.9%，是2004 年以來，貨櫃船舶交付的最低水平；估2022 年，新船下水量還會較2021 年減少；未來兩年，全球缺船。

但依5月8日Alphaliner統計，長榮待交新船68.9 萬TEU，占長榮目前船隊運力的51.2%。

此外，「碳中和」及「降速減排」將使2023年商用船舶嚴重供不應求。美國總統拜登1月27日宣布美國將在2050 年達到碳中和。2019年底，歐盟宣示帶領歐洲各國在2050年達到碳中和。

在全球「碳中和」的趨勢下，海事組織IMO 預計2023 年1月1日正式實施全球海運產業的二氧化碳減排措施 ； 一旦，真的落實船舶降速減排，將造成全球船舶周轉率下降，形成實質供給的明顯減少，帶來更嚴重的供不應求。