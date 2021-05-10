快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19大類股電子惟一下跌 台股重回上升趨勢這點是關鍵

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
台股指數近期呈現高檔震盪，雖然市場不少分析師喊出台股指數上看1萬8，甚至2萬。（本報系資料庫）
台股指數近期呈現高檔震盪，雖然市場不少分析師喊出台股指數上看1萬8，甚至2萬。（本報系資料庫）

台股指數近期呈現高檔震盪，雖然市場不少分析師喊出台股指數上看1萬8，甚至2萬，不過，市場分析師認為，近期台股電子股走弱，不僅成交比重大幅下滑，且今（10）日早盤，19大類股中，更是只有電子股指數呈現惟一下跌表現，華南投顧董事長儲祥生認為，後市台股能否重回上升趨勢，電子股重新掌舵將是關鍵。

近期台股盤面結構出現調整，電子股成交比重在過去長期以來，經常維持在9成上下，若是下降至8成已是相對低水位的成交比重，不過，今年以來，原物料股全面上漲，尤其，航運及鋼鐵股更是成為近期傳產股的二大支柱，而在台股指數持續衝高下，今日盤中，傳產股中，包括紡織股、紙類股也紛紛出現補漲行情，但更令市場矚目的是，在傳產股陸續走強之際，台股19大類股中，僅有電子股指數是惟一下跌，盤中電子股成交比重一度下降至39.5%。

華南投顧董事長儲祥生也指出，最近台股盤面可以看出，電子股明顯走弱，以今日早盤來看，不僅前三大電子股權值股，台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317）下跌，聯發科更是市場對5G下半年拉貨出現疑慮，盤中股價一度下跌逾6%，其餘包括前波的人氣電子股，聯電（2303）、日月光（3711）、友達（2409）及群創（3481）等，也都是全面下跌表現。

此外，再觀察高價電子股聚集的台股千金股，今日早盤除了一檔工具機的亞德客（1590）是小幅上漲之外，其餘所有千元以上高價電子股全面下跌。

儲祥生也認為，台股的權值股畢竟仍是以電子股為重心，因此，後市台股指數若要明顯再轉強、指數要重回上升走勢中，電子股轉強、成交比重上升是後市台股走勢的重要觀察關鍵。

台股指數 電子股

延伸閱讀

電子、非電子供應鏈暢旺 台股多頭格局並未扭轉

台股週線中止連7紅 投信：多頭格局未扭轉

小心沖過頭！當沖讓台股變賭場，誰是最大贏家？

台股殺破萬七 是回檔還是崩盤？

相關新聞

貨櫃三雄強漲仍不敵賣壓 終場跌49點收17,235點

台股今（10）日震盪收跌，由傳產、金融股撐盤，盤中回測月線有撐，陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）亮燈...

台積電股東人數再衝台股第一 市場等待營收表現

股東人數再次超越中鋼的晶圓代工廠台積電將於下午公告4月業績，由於資金持續流向傳產族群，市場對科技股呈現觀望，台積電今天股...

電子股領跌 台股跌49.39點力守17200點

美股道瓊工業指數創高，但台股今天資金持續停駐傳產股，市場對科技股保持觀望，台積電、聯發科等大型權值電子股拉回，拖累大盤跌...

5G手機下半年拉貨出現疑慮 測試廠今股價走弱

近日市場傳出，智慧手機市場拉貨有雜音，5G手機的終端市場出現賣不動的疲態，不僅衝擊今（10）日聯發科（2454）股價一度...

電子疲軟台股反彈無力 李秀利：本周首要關注4月營收

今（10）日台股多數時間壓在盤下震盪，由於資金再度湧進傳產、金融族群，電子股無法續強，影響指數於10日均線附近徘迴。展望...

航海王強漲 長榮漲停鎖死、逾1.6萬張排隊等買

航海王是今（10）日盤面亮點，陽明（2609）、萬海（2615）突破百元，長榮（2603）漲停鎖死，盤中逾38.8萬張成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。