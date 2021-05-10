19大類股電子惟一下跌 台股重回上升趨勢這點是關鍵

台股指數近期呈現高檔震盪，雖然市場不少分析師喊出台股指數上看1萬8，甚至2萬，不過，市場分析師認為，近期台股電子股走弱，不僅成交比重大幅下滑，且今（10）日早盤，19大類股中，更是只有電子股指數呈現惟一下跌表現，華南投顧董事長儲祥生認為，後市台股能否重回上升趨勢，電子股重新掌舵將是關鍵。

近期台股盤面結構出現調整，電子股成交比重在過去長期以來，經常維持在9成上下，若是下降至8成已是相對低水位的成交比重，不過，今年以來，原物料股全面上漲，尤其，航運及鋼鐵股更是成為近期傳產股的二大支柱，而在台股指數持續衝高下，今日盤中，傳產股中，包括紡織股、紙類股也紛紛出現補漲行情，但更令市場矚目的是，在傳產股陸續走強之際，台股19大類股中，僅有電子股指數是惟一下跌，盤中電子股成交比重一度下降至39.5%。

華南投顧董事長儲祥生也指出，最近台股盤面可以看出，電子股明顯走弱，以今日早盤來看，不僅前三大電子股權值股，台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317）下跌，聯發科更是市場對5G下半年拉貨出現疑慮，盤中股價一度下跌逾6%，其餘包括前波的人氣電子股，聯電（2303）、日月光（3711）、友達（2409）及群創（3481）等，也都是全面下跌表現。

此外，再觀察高價電子股聚集的台股千金股，今日早盤除了一檔工具機的亞德客（1590）是小幅上漲之外，其餘所有千元以上高價電子股全面下跌。

儲祥生也認為，台股的權值股畢竟仍是以電子股為重心，因此，後市台股指數若要明顯再轉強、指數要重回上升走勢中，電子股轉強、成交比重上升是後市台股走勢的重要觀察關鍵。