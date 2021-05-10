外資目標價喊七字頭 富邦金領金融股噴漲

台股迎接除權息旺季，外資布局搶先瞄準金融股。據統計，上周國際資金回流，帶動大盤重返17,000點大關，熱錢掃貨國泰金（2882）、永豐金（2890）等高股息金融股為買超前五名；美銀證券看好金融股，不僅推薦投資人卡位，對指標股富邦金（2881）的目標價推升至73元，並改寫外資圈對台灣金融股最高的股價預測。

金融股10日反映營運利多，紛紛表態大漲，富邦金盤中漲破5%，一舉飛越美銀證的目標價，國泰金也大漲4%，挺進60元大關，雙雄引領金融股噴漲。

外資法人表示，國際資金回流力道猛，率先布局股具有指標性，進一步觀察包括國泰金、中信金（2891）、新光金（2888）、永豐金、第一金（2892）、富邦金等高息金融股為買超前30大標的，預先為台股的除權息行情暖身。

美系外資分析師指出，歷年台灣金融股在除權息旺季有偏漲表現，加上除權息的股息收益為推動金控營運邁向高峰動能，對偏好股息和價差操作的外資有布局誘因。

美銀證券及摩根大通出具金融股報告，雙雙瞄準國內金控出爐的股利政策， 恰好呼應國際資金關注金融股的除權息行情。兩家外資不約而同分析，金控雙雄國泰金、富邦金宣布優於預期的股利，讓國際投資人驚豔，反映在熱錢大買兩檔金融股。

美銀表示，今年初債券殖利率一度強彈，國際資金對台灣壽險金控的布局意願就提高，這些熱錢著眼殖利率反彈帶動壽險股股價、營運彈升的價差機會，未料金控雙雄大方配息，進一步提升估值空間。其最新將國泰金、富邦金目標價上修到60元、73元，是近年首見外資把金融股的目標價推升至「七字頭」。

摩根大通台灣金融產業分析師黃聖翔也看好，在金控雙雄帶頭配發高股息，未來一年台灣金融股能維持4.3%的平均股息率，優於台股大盤和全球股市；搶行情建議首選中信金、永豐金、元大金（2885）三大高息股。