電子權值股疲軟 台股開盤跌10點開在17,274點

上周五道瓊開低走高，四大指數收盤全數上漲，今（10）日日、韓股市走揚，而台股開盤下跌10點，開在17,274點，台積電（2330）、聯發科（2454）、友達（2409）、國巨（2327）等壓在盤下，陽明（2609）、長榮（2603）則續揚。

在美股方面，雖然非農就業人數增長大幅不如預期，但意外緩解市場對通膨及Fed政策緊縮的擔憂，美元指數與美債殖利率走低，成長股與科技股則顯著轉強，帶動道瓊與標普500指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲229.23點，或0.66%，收在34,777點；標普500指數上漲30.98點，或0.73%，收在4,232.6點；Nasdaq指數上漲119.4點，或0.87%，收在13,752.2點；費半指數上漲45.80點，或1.49%，收在3,112.03點。

統一投顧認為，上周台股呈現拉回走勢下跌281點，但留下638點的長下影線，顯示逢低承接買盤強勁，指數低檔有撐。考量台灣4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞，且美國景氣復甦確立，以及Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。建議持續偏多操作，選股以業績成長以及殖利率概念股，如：航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、金融等族群。