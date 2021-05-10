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電子、非電子供應鏈暢旺 台股多頭格局並未扭轉

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，過去幾個交易日受到國際疫情升溫影響，台股在多空激烈角力下，上沖下洗，加上籌碼面臨漲多整理壓力盤中，跌破萬七，交投也持續放量再攀新高；不過在歷經幾個交易日較大回檔的整理後，7日台股出現反彈。

鍾安綾表示，回顧過去這幾個交易日，台股回檔主要還是受到部分標的短線漲多、評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理，加上疫情雜音干擾所致。隨著短期籌碼面的快速整理，而且電子、非電子的供應鏈迄今表現仍暢旺，台股多頭格局並未因此扭轉。

拉回到基本面，鍾安綾表示，支撐台股維持多頭格局的主軸，仍然是建立在財報及產業展望正向、缺料及缺貨，或是碳排放限縮等政策所帶動的漲價題材等基礎上。只要漲價趨勢沒有看到盡頭，傳產和電子仍是各擁題材，其中電子股仍然是上游優於下游。

在產業狀況面，鍾安綾表示，原物料價格上揚帶動傳產類股強勢漲幅，鋼鐵及貨櫃供不應求，晶圓代工、記憶體、IC載板、面板以及DDIC等供需持續吃緊，有助於支撐相關產業的獲利動能；對於後續力道的延續性，則建議持續關注終端消費力道、庫存回補狀況。

在籌碼面，安聯投信表示，根據證交所統計，外資在過去近一周的累積調節逾280億元後，7日轉為買超160.63億元，成為支撐台股展開反彈的支撐力道之一。就成交比重來看，電子股的交投比重雖有回溫，但仍未到五成，傳產股漲勢雖維持一定強度、但似有利多漲不動的跡象，後續需要觀察。

在投資建議上，鍾安綾表示，隨著財報資訊陸續公佈，建議在佈局上可以財報表現、擁漲價題材的產品價格走勢變化，如虛擬貨幣挖礦需求、原物料價格及船運報價等，做為參考依據。另外也需持關注，包括經濟擴張快速可能帶來的利率和通膨風險、美國拜登政府的新政策及疫情發展以及評價面等。

台股 籌碼面 疫情

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