台股類股良性輪動 觀察電子是否重回主流

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，短期內類股良性輪動，資金進出速度快，觀察五月第一周，因台灣疫情影響惡化影響，台股拉回整理於16,900點有撐，上周五逢低有勇於進場買盤承接，使加權指數開高走高，盤面上看來包括：光電、科技與電子零組件類股表現反彈，走勢轉強，後續應持續觀察電子股走勢，是否重回主流、領軍表現。

郭修伸分析，單周內大盤波動723點，因國內肺炎疫情再度惡化、確診人數上升所致，並非因經濟基本面轉弱導致，故資金行情熱度不減下，短線大盤整理後、仍具向上空間。

郭修伸認為，今日塑化類股拉回重挫，主因短期內出貨速度放緩且下游再漲價空間有限，造成塑化類股面臨漲多拉回賣壓，跌幅5%-7%較重，而上月看好的鋼鐵與航運類股也面臨漲多賣壓，有拉回整理情況，但表現仍屬正常，類股良性輪動。

另外，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也提醒，4月外資買超779.4億元，但台指期累計未平倉金額為淨空倉2,100.2億元，較前月空倉增加650.2億元，外資期現貨操作相左，而自營商期貨累計淨多單部位增至923.4億元，顯見多空拉鋸。而技術分析方面，指數已連續11個月月KD黃金交叉，週KD則在4月維持黃金交叉五週後，5月第一週再面臨死亡交叉；指數仍處於60日均線之上，但近期跌破20日均線，所幸周五重新站上月線。

富蘭克林華美投信建議，選股策略上，建議投資人不妨科技為主、傳產為輔，選擇具低本益比族群，逢低進場、波段操作。目前仍看好晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等類股，另外，非電子股以電動車、汽車零組件、自行車材料等相關類股為主，或者利用台股基金做定期(不)定額方式，做長期投資。