就市論勢／面板、鋼鐵、航運股 動能強

盤勢分析

4月全球製造業全面復甦，美國製造業採購經理人指數（PMI）為60.7、德國PMI為66.2、歐元區PMI為62.9、日本PMI為53.6、中國官方PMI為50.1，而4月台灣PMI為68.7，創歷史新高，強勁的基本面，導致上周台股回檔修正三天後強勢反彈。

科技產業仍有隱憂，蘋果公布財報時，執行長庫克警告供應短缺問題影響平板電腦和Mac電腦銷售，預估將導致本季營收短少30億美元至40億美元。

此外，當沖交易已經成為短線主流，上周四（6日）當沖比高達44%，若加上隔日沖與短線價差投機，預估比例可達80%，投機觀點愈燒愈旺，盤面巨量當沖造成量能浮誇虛增，投機味道濃厚，引發投資市場變質成賭場的批評。

投資建議

面板報價連續12個月上漲，終端市場需求強勁，上游驅動IC仍缺貨加上通路商庫存量偏低，供不應求可望持續到第3季。

鋼鐵族群也可留意，尤其過去一個月北美、歐洲和中國等主要市場扁鋼價格均創新高供不應求，鋼鐵處於超級循環期。金控股方面，上周富邦金市值超過國泰金，成為台股市值第一大金控，現金股利1元以上的金融股殖利率普遍達5%左右。

最後是航運，BDI指數持續上揚，從「景氣循環」與「股價評價」角度推估航運股價仍偏多；但累積漲幅大且當沖盛行，走勢將轉為震盪盤堅。