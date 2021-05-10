聽新聞
test
0:00 / 0:00

就市論勢／面板、鋼鐵、航運股 動能強

經濟日報 / 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

4月全球製造業全面復甦，美國製造業採購經理人指數（PMI）為60.7、德國PMI為66.2、歐元區PMI為62.9、日本PMI為53.6、中國官方PMI為50.1，而4月台灣PMI為68.7，創歷史新高，強勁的基本面，導致上周台股回檔修正三天後強勢反彈。

科技產業仍有隱憂，蘋果公布財報時，執行長庫克警告供應短缺問題影響平板電腦和Mac電腦銷售，預估將導致本季營收短少30億美元至40億美元。

此外，當沖交易已經成為短線主流，上周四（6日）當沖比高達44%，若加上隔日沖與短線價差投機，預估比例可達80%，投機觀點愈燒愈旺，盤面巨量當沖造成量能浮誇虛增，投機味道濃厚，引發投資市場變質成賭場的批評。

投資建議

面板報價連續12個月上漲，終端市場需求強勁，上游驅動IC仍缺貨加上通路商庫存量偏低，供不應求可望持續到第3季。

鋼鐵族群也可留意，尤其過去一個月北美、歐洲和中國等主要市場扁鋼價格均創新高供不應求，鋼鐵處於超級循環期。金控股方面，上周富邦金市值超過國泰金，成為台股市值第一大金控，現金股利1元以上的金融股殖利率普遍達5%左右。

最後是航運，BDI指數持續上揚，從「景氣循環」與「股價評價」角度推估航運股價仍偏多；但累積漲幅大且當沖盛行，走勢將轉為震盪盤堅。

PMI 當沖

延伸閱讀

一周盤前股市解析／半導體、5G 可留意

鋼價飆到3倍高 分析師喊：泡沬！美供應短缺很快會結束

台股面對萬七保衛戰 航海王還能抱嗎？ 專家：這4檔還有補漲空間

景氣降溫 陸鋼鐵業PMI下滑

相關新聞

台股國家隊 號召多頭卡位

台股在國家隊護持下，八大公股券商上周進場買超逾97億元，力抗三大法人上周賣超288億元的賣壓，帶動台股上周「先蹲後跳」，...

外資投信買超股 強勢

進入5月，台股大盤就從歷史高點下殺。不過，中鴻（2014）、中再保、富邦金等個股表現強勢，領先大盤站上多頭均線，有外資及...

陳奕光專欄／剛性需求熱 營建股有撐

在全球寬鬆貨幣政策及低利環境下，市場資金氾濫，台灣因疫情控制得當，房地產成為避險首選，2020年中起房市買氣回溫，自住、...

一周盤前股市解析／半導體、5G 可留意

台股近期將接收的全球重要經濟數據，包括美國零售銷售、物價指數，以及中國貨幣供給與信貸、物價指數等，市場預估因經濟重啟，物...

就市論勢／面板、鋼鐵、航運股 動能強

4月全球製造業全面復甦，美國製造業採購經理人指數（PMI）為60.7、德國PMI為66.2、歐元區PMI為62.9、日本PMI為53.6…

消費動能準備起跑！ 「這類型」基金表現最亮眼

今年以來全球經濟表現持續加溫，但由於疫情狀況仍未穩定，加上市場對通膨升溫恐引起各國央行提前緊縮貨幣的疑慮，今年各股債市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。