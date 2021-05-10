台股國家隊 號召多頭卡位

台股在國家隊護持下，八大公股券商上周進場買超逾97億元，力抗三大法人上周賣超288億元的賣壓，帶動台股上周「先蹲後跳」，重回萬七、月線兩道多頭關卡。法人預期，本周隨上市櫃公司4月營收將全數揭露，加上中旬前首季季報將陸續曝光，預期在各產業報價不斷推升下，基本面將繳出亮麗佳績，吸引多頭買盤提前卡位。

經過前幾日的劇烈震盪整理，加權指數7日開高走高，加上電子股領軍反彈帶動，終場大漲290點，收在17,285點當日最高，漲幅1.7%，且一口氣收復月線跟萬七關卡。

上周雖然三大法人均賣超，其中外資就賣超122億元，自營商賣超148億元比外資還多，但八大公股券商上周則買超97.64億元，且呈現「低買高賣」的操作手法，5月3日至6日連續買超，7日則趁外資買超160億元時，趁機逢高獲利解結、賣超41億元，使得行情高檔劇烈震盪。

7日八大公股券商在傳產股買超方向以水泥、鋼鐵、塑膠等為主，包括台泥、中鋼、華夏、台塑、南亞等，電子股則買超利基型電子股，如欣興、宏碁、緯創等；賣超方向則以大型熱門指標股為主，包括群創、日月光投控、長榮、陽明、台積電等。

凱基投顧董事長朱晏民指出，經濟數據表現佳，企業獲利比預期好，紛紛往上調，台股基本面無虞。傳產族群有業績支撐，獲利狀況也不錯，因此近來受到市場買盤追捧，股價強勢表態；不過部分電子股近期處在比較偏整理階段，因此上周五當資金重新回到電子族群，就扮演了引導大盤進攻的關鍵要角。

朱晏民分析，其實不管是美股或是台股，之前都屢創新高，因此即便出現短暫的修正、獲利了結，仍不會影響多方格局；加上正逢財報公布季，企業獲利預測都往上調，配合美國10年期公債殖利率稍微回落，財報利多跟資金充裕，都是對股市有利的支撐。