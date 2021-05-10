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陳奕光專欄／剛性需求熱 營建股有撐

經濟日報 / 陳奕光

在全球寬鬆貨幣政策及低利環境下，市場資金氾濫，台灣因疫情控制得當，房地產成為避險首選，2020年中起房市買氣回溫，自住、投資等買盤紛紛出籠。然買氣過於旺盛引發泡沫化疑慮，中央銀行出手打炒房，去年12月底祭出「不動產信用管制措施」進行房市調控。

今年4月再度加碼打炒房力道，房地合一2.0拍板定案預計7月1日正式生效，整體央行房市管制措施除法人外，多數僅限制第三戶以上，範圍不大，主要打擊投資型買盤，預計將產生預期心理，7月實施前會有一波拋售潮。

觀察房貸利率，根據央行統計資料顯示，2000年第1季的房貸利率約7%，隨後逐月下降，至2003年SARS疫情爆發之際約降至4%；然2016年7月迄今，利率已長期維持在1.4%左右，有利房價支撐。最新3月五大銀行購屋貸款利率1.357%，同樣處於歷史低檔水準。

金管會銀行局5月公告，至第1季底止，最新房貸與土建融餘額上升至11.76兆元，創下歷史新高，國銀不動產相關放款占比達26.91%，為公布數字來最高紀錄。房貸土建融餘額也同樣創高，最新數據3月房貸餘額8.16兆元，較2月增加544億元。

其中逾放96億元，較2月略減2億元，逾放比維持0.12%；至於建築融資餘額達2.87兆元，增加232億元，建築融資逾放金額較2月亦略增加4億元，逾放比從0.15%略增至0.16%。3月買賣移轉棟數2. 26萬棟，年增13.9%；第1季六都買賣移轉棟數6.22萬棟，年增16.5%，數據皆顯示房市景氣依然暢旺。

政府及央行雖祭出一波波打炒房政策，但短期效果不明顯，主要針對投資買盤，不影響自住剛性需求，打炒房效果尚需拉長時間觀察。近期議會也在審議建商囤房稅，考量房市景氣、過往銷售情形，給建商銷售優惠期，期間可享優惠稅率1.5%微調至2%，年限從一年上修至1.5年，最快5月底前議會大會審議，進行二、三讀程序。

房市供給面因素如土地供給量、建照成本、地域性、重劃區、經濟發展程度不同及不動產賦稅等影響，加上需求旺盛，房價呈易漲難跌，政府政策有助完善房市交易機制，在房貸利率維持歷史低檔、資金充沛等因素下，預計今年房市維持量溫價格緩漲格局，對於營建股基本面，將具有正面助益。（作者是第一金投顧董事長）

房市 房貸

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