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外資投信買超股 強勢

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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進入5月，台股大盤就從歷史高點下殺。不過，中鴻（2014）、中再保、富邦金等個股表現強勢，領先大盤站上多頭均線，有外資及投信同步加持，預期仍可望成為盤面關注焦點。

加權指數在4月底創歷史新高，5月第一周就在高檔劇烈震盪，急殺千點後，7日收復萬七，累計全周下挫1.6%。不過，非電子族群表現搶眼，受到內外資青睞。

鋼鐵股受惠於鋼價居高不下，第1季獲利出色，法人預期第2季會更好，指標股漲幅可觀。中鴻股價4月狂漲118%，5月以來漲勢不歇，短短五天就大漲22.5%，投信5月以來大買1.69萬張，外資也買超3,876張。

投信大幅加碼鋼鐵股，除中鴻這檔飆股外，5月以來投信還買超中鋼4.7萬張，買超允強1,994張。中鋼及允強這兩檔鋼鐵股同樣有外資著墨，5月以來股價分別上漲4.8%、5.3%。

紡織股也是內外資本月以來的同步布局重點。聚陽及儒鴻上周漲幅都超過6.3%；此外，宇隆、光隆、百和興業-KY同樣獲得外資與投信買盤挹注，站上多頭均線，股價逆勢上漲。

金融股獲利出色，股價低估，更成為三大法人這波買盤重心。中再保上周大漲14.8%，富邦金上漲10.2%，都同樣有外資、投信及自營商三大法人同步加持。另外國泰金上周漲5.3%，永豐金也有2.6%的漲幅。

外資 鋼鐵股

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