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一周盤前股市解析／半導體、5G 可留意
台股近期將接收的全球重要經濟數據，包括美國零售銷售、物價指數，以及中國貨幣供給與信貸、物價指數等，市場預估因經濟重啟，物價將緩步升溫，經濟數據也將持續好轉，與美國聯準會成員對升息、縮減量化寬鬆等立場，將是本周行情的多空聚焦點。
日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，美國信用風險穩定下，美股短期系統性風險不大，經濟復甦無虞，美股近期維持盤堅格局，長多不變；台股近期大幅震盪，然基本面並無生變，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常波動，中長期趨勢仍偏多方。
產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股，以及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，皆是可持續關注族群。
台新投顧協理范婉瑜表示，金融與傳產指數已重返5日線之上，但電子指數仍在月線與季線保衛戰，反彈強度居末，與美股相似。國內財報周進入倒數時刻，實質買盤觀望居多，當沖為主流手法。第1季財報已公告、且4月營收成長個股，為目前較佳操作標的。此外，股東會旺季來臨，可留意經營層所釋出的訊息，亦可關注股利可能加碼的個股。
第一金投顧協理黃奕銓認為，傳產仍然是多頭格局不變，鋼鐵、航運報價停止上漲以前，不預設高點；電子業等待第1季季報公布後，檢視財務數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第2季仍會向上的個股。
選股上，建議由業績成長強勁、且回檔超過15%的績優個股優先布局，目前面板、鋼鐵、半導體、半導體設備、記憶體、5G等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局，但須控制好資金水位與風險。
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