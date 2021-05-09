台股本周展望 法人建議布局「這兩個」類股

台北股市大盤上周雖然拉尾盤，但大幅波動嚇壞許多投資人，且集中市場高檔連續5000億以上的成交量，有待冷卻，法人建議本周暫時觀望，技術面注意多處大量成交處留下的支撐與壓力，坐看多空力量消漲，指數區間看1萬6800點至1萬7500點；選股可以布局基本面看好的電子股，以及近期強勢的傳產股。

永豐投顧指出，上周集中市場自1萬7500點下跌，連續出現5978億元與6723億元的大量，造成1萬7000點整數關卡瞬間摜破，甚至殺到1萬6600點，最後雖然留下長下影線，但是造成高檔山崩的原因可歸咎於台灣突然出現疫情恐慌。從過去經驗看，這種突然的利空殺盤都會伴隨急速反彈，所以上周的長下影線是否具有支撐力道，有待觀察產業基本面發展。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上周台股在疫情的影響下指數上下大幅震盪，不過從年度企業獲利年增率持續上修的趨勢分析，當企業獲利出現明顯成長，與加權指數上漲呈現高度正相關，因此預期在基本面良好的激勵下，第二季指數仍有持續創高的機會，事件所造成的回檔反而是逢低布局的時機。

葉獻文分析，上周五盤面資金似有重返科技股，整體而言，展望未來隨著全球疫情降溫，刺激民眾外出消費需求，配合整體原物料市場持續漲價，加上國外重量級企業首季財報不俗，有助帶動台股相關供應鏈表現，預期傳產與科技股將持續輪漲，第二季接棒帶動指數續揚。

永豐投顧則說，美國財長葉倫上周突然放出應該升息的言論，洩漏財經官員心裡的真實想法。觀察美國目前的景氣狀況以及物價走勢，儘管FED不斷安撫，可是廣泛的缺貨已經反映復甦實況，六月FOMC會議不遠，市場不安情緒正在累積，建議保持警戒。

此外，永豐投顧指出，周末將是台股第一季財報公告期限，全部財報統整比較則可能使股價再有調整；本周有不少公司召開法人說明會，更有許多公司召開股東會，股利題材會更是評價焦點。指數區間看1萬6800點至1萬7500點，選股可以布局基本面看好的電子股，以及近期強勢的傳產股。