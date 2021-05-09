現金股利發放 大閱兵

上市櫃公司2020年現金股利大致出爐，整體金額在上周正式突破1.5兆元，再創歷史新高。其中，台積電以發放2,593億元排名第一。總計上市櫃公司改以現金股利為主的12個年度，發放總額突破13兆元大關，台積電蟬聯12年現金股利王寶座。

至目前為止，已有1,692家上市櫃公司宣布2020年股利。在受惠遠距等商機大爆發中，包括晶圓代工、IC設計、封測、伺服器、PC等產業獲利陸續創下近年或歷史新高，董事會也決議大手筆發放股利，其中，每股現金股利優於2019年的有748家。

2020年整體現金股利將發放的金額仍以台積電居冠，達2,593億元；聯發科達588億元排第二；鴻海緊追在後，達554億元；300億元級的有中華電、國泰金與富邦金；200億元級的則有兆豐金、台泥、中信金與廣達；超過100億元的還有聯電、華碩、南亞等17家。

現金股利連續二年掛零的公司計有368家，較2019年時增加13家。

隨台積電股利不斷刷新台股新紀錄帶動下，上市櫃公司合計將發放的現金股利總額在上周突破1.5兆元、來到1.52兆元歷史新高，遠優於過去三年1.43兆元~1.35兆元水準，由於還有裕日車、佳世達、群創等公司還未宣布，總額有機會持續攀升。

統計12年來，台積電對股東最大方，不僅蟬聯現金股利發放排行榜的第一，每年現金股利也都持續較前一年成長、只有2018年一個年度維持2017年水準。累計發放總金額來到1.76兆元。排名第二的鴻海，12年累計金額達4,847億元，中華電第三。