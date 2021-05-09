金融股現金股利上看2,160億元 刷新高

48檔上市櫃含興櫃金融股公告的股利配發情況顯示，整體金融股今年預計配發的去年現金股利總金額合計2,159億8,676萬8,924元，持續創下歷史新高，年增率也有7.5%的高個位數成長力道。

與去年配發的前年現金股利金額相比，48檔金融股今年擬配發的去年現金股利金額，呈現成長的有24檔、呈現衰退的有18檔，其餘六檔則是持平或未配發。

其中，高雄銀行今年擬配發現金股利約3.4億元、年增109%，為整體上市金融股當中，成長力道第一名。

上櫃與興櫃裡頭，也有三檔，今年擬配發的現金股利金額，年增率超過一倍，清一色是證券公司，包括：康和證年增272.3%、宏遠證年增219.4%、大展證年增122.5％，反映台股交投活絡的好景況。

高雄銀今年擬配發股利0.6元，與去年配發的0.6元一樣多，現金股利則從去年的0.15元倍增至0.3元；股利配發率因去年每股稅後純益（EPS）0.68元、年減0.01元，從87%微增至88.2%。

高雄銀行董事長董瑞斌昨晚表示，高雄銀過去因為需要比較多的資本，股利政策傾向配發比較多的股票股利，今年因為年初時順利募集到10億元的甲種特別股資金，有較多空間把經營成果回饋給小股東。

董瑞斌表示，高雄銀經營情況穩定，只要疫情沒大變化，今年全年獲利至少可以持平，未來的股利政策也會兼顧資本成長及對小股東的回饋，衡平來處理。