高殖利率金融四強 出列

48檔上市櫃含興櫃金融股全數公告股利政策，現金股息殖利率由公勝保經以6.9%奪冠，康和證券（6016）、台名保經、群益期貨都是6.5%居次，這四家公司高層昨（8）日受訪時不約而同指出，今年獲利動能估將優於去年，要展現高殖利率個股的續航力。（延伸閱讀：金融股兼具「二高一低」 現在進場划算嗎？）

隨著金融股展開落後補漲行情，以上周五（7日）收盤價計算，48檔金融股現金股息殖利率相較去年同期，已不見殖利率7%以上的「7字頭」或「8字頭」者，但仍有四檔有「6字頭」；「5字頭」者也還有五檔，包括群益證5.9%、元大期5.4%、華票5.3%、統一證5.1%、永豐金5.1%。

公勝保經擬配現金股利3.5元，殖利率6.9%高居第一，公勝董事長蔡文俊表示，公司已打好基礎，長期將追求含金量高的商品、獲利空間更往上。今年前四月每股純益已接近1.2元，預估全年會比去年的4.65元更好，配發的股利也有機會同步走高。

康和證券今年4月稅後純益1.63億元、年增61.3%，前四月稅後純益5.23億元、年增4,981.2%，康和證董事長鄭大宇表示，台灣的企業獲利維持高檔、股票市場很熱、新冠疫情注射比率提升，整個大環境好，證券業的表現不會差。從保守穩健角度來看，康和證今年全年稅後純益估有6%至10%的成長力道。

台名保經總經理陳養國也說，台名今年獲利要在穩健中追求突破與成長，商品策略側重短期儲蓄險、健康醫療、終身型壽險、資產傳承類型。隨著第六回生命表公布、健康險商品推陳出新，身為保險公司通路商的保經業，今年下半年銷售動能會比上半年好。

群益期貨去年每股純益3.07元、年減9.7%，董事會仍通過從資本公積中提撥配發現金股利1元，推升今年擬配發的全部現金股利增至2.87元。群益期董事長孫天山表示，群益期股本僅21億元，保留盈餘與資本公積合計逾43億元，淨值逾63億元，還有很多可以分配、回饋給股東。