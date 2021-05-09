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四科技廠本周法說 漲價話題夯

經濟日報 / 本報綜合報導
圖／經濟日報提供
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法人對本周主要科技法說會關注群聯、誠美材、原相、樺漢，除了產業後市看法，特別關注公司對原物料上漲的因應之道，以及終端需求等最新概況。

NAND Flash控制IC廠群聯在明（10）日舉行法說會，為因應半導體製造成本大幅提升，群聯已在4月底起開始全面調高訂單價格，且以8吋晶圓投片的產品漲價幅度最高，法人預估，群聯調漲幅度至少兩成以上，原先較低單價的產品漲價幅度甚至上看五成，這是2021年以來第二度漲價，預期第2季營收可望挑戰歷史新高。

至於偏光板是面板的關鍵零組件，去年下半年以來受惠市況熱絡，帶動偏光板營運明顯成長，也在明日舉行法說會的誠美材董事長何昭陽看好「今年是好年。」

因應缺料及缺櫃等因素，誠美材在上季已調漲部分偏光片價格5％-10%。法人看好，誠美材在漲價效應下，今年第1季獲利將優於去年第4季表現。

感測IC廠原相11日舉行法說會，除了首季財報，外界也關注其第2季營運展望，以及產能與訂單供需的情況。

原相4月合併營收為8.58億元，月增0.08％，年增47.6％，累計前四月合併營收為31.03億元，年增36.3％。原相期望，全年業績能持續增長，該公司去年業績創新高，並賺進超過一個股本，獲利為近13年高點，每股純益（EPS）為10.6元；目前滑鼠應用是原相最大產品線，業績比重過半，占比第二大者為遊戲機應用。

工業電腦大廠樺漢13日法說會，公布首季財報，並釋出下半年展望。市場關注，由於IPC廠商今年來受惠景氣復甦，營運也日漸好轉，但也面臨海運缺櫃及零組件缺料等問題，進一步造成出貨遞延現象，樺漢是否第2季度也碰上相同問題，為法人圈關注焦點。（記者李孟珊、鐘惠玲、劉芳妙、吳凱中）

漲價 半導體

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