股海常勝軍／主流族群變了 台股下黃金雨

2020年3月新冠肺炎疫情以來，美國聯準會（Fed）首度「看見泡沫」，4月28日鮑爾主席記者會，原本持續淡化通膨風險，當天S&P500盤中再創歷史新高，當記者問:「GameStop、狗狗幣暴漲是否對金融穩定性構成威脅？」他回應：「在資本市場上確實看到了一些泡沫。」美股立即下跌。5月4日美國財政部長葉倫兩場公開演說對於升息的說詞反覆不定，不小心踩到美股地雷區，造成美股下跌，她立刻澄清。美股在高檔，投資人超級敏感，那斯達克下跌，5月5日道瓊再創新高紀錄，5月6日更大漲，S&P500的11大類股全紅。

去年Tesla大漲7.4倍，今年至今小跌4.9%，但狗狗幣在Tesla CEO馬斯克的支持下，5月5日價格飆升至歷史新高0.68美元，比特幣市值1兆美元高居第一，狗狗幣也成為市值第四大的加密貨幣，Tesla在2月花15億美元買的比特幣，居然3月獲利了結10%，結果炒比特幣賺的錢，比賣電動車還多，這是泡沫嗎？而中國大陸炒奇亞幣挖礦，帶動台灣硬碟、SSD、記憶體大漲，威剛、群聯…又笑哈哈。

台灣外匯存底4月增加20.66億美元，到5,411億美元，4月外資才小買超台股新台幣573億元，台股加權指數飆漲1,135點，拉高外資持有台股資產到7,272億美元、是外匯存底的134％，再創新高；月K線六連紅，外資的台灣持股市值就連續六個月超過外匯存底，今年到5月7日外資大賣近3,000億元，外資賣愈多，賺更多，因為台灣內資把台股一路買到「萬七」，看著「萬八」。

台灣去年GDP成長3%全球第一，今年第1季GDP大成長8.16%，全球前四個月大漲19.2%，全球最強的台股，是否終結月K線六連紅？5月初由17,709點重挫千點到16,647點，5月3日大跌344點，融資一天大減49億，5月4日更一度大跌575點，融資大減89億元，4月28日至5月5日連五天收黑，5月5日當沖42%，5月6日再創新高44.4%，當沖會失控，但台股仍走多頭，只是選股有新變化。

2017年中國大陸對水泥業進行「供給側改革」，國務院推動「打贏藍天保衛戰」三年行動計畫，淘汰體質差的業者，每年水泥報價愈來愈高，2017至2019年水泥指標股海螺水泥淨利潤，分別年增91.6%、91.5%、10.5%，股價也連續三年大勝滬深300漲幅，台泥若加上三年配股配息還原權值，也大漲83.8%，兩岸同步上漲。

今年中國大陸官方喊「碳中和」，官方出重手，中國鋼鐵指數今年比滬深300好，指標股寶鋼更大漲45%，由水泥經濟來看，「零」稅率對「進口鋼」好處更大。

美國總統拜登上台百日，推出2.2兆美元基建，美國鋼鐵今年大漲55%，站穩10年線走多。在美中兩大國帶動下，台灣鋼鐵股尤其是上游鋼鐵看多，5月初台股震盪，無礙鋼鐵股走勢，中鋼今年以來大漲66%，台塑集團投資的越鋼也受益，中鴻、燁輝等鋼鐵股近日也大漲有理。航海王及鋼鐵人已經由去年第4季漲上來，長榮、陽明第1季狂賺估7元，也擴散到許多傳產股，但台塑集團也示警石化品漲勢到頂。

統計美股今年到5月6日，羅素2000指數大漲13.5%，是美股漲幅最多的指數，代表美國小型公司及傳統產業被看好；費半指數今年至今只漲9.7%，近三周回跌10%，衝擊台灣半導體股及電子股。民眾打疫苗出門是忙著大吃大喝買衣服，而不是買iPhone，蘋果今年到5月6日仍小跌2.2%，大立光跌6%，股王寶座被「陸皮陸骨」的矽力-KY搶走，純蘋概股會好嗎？去年宅經濟造就ZOOM一度大漲七倍，今年到5月6日大跌13.1%，主流股改變了，半導體主流也會變，新唐、晶豪科、天鈺、同欣電…轉熱了。台股已十檔千金股，變成萬金，台股也下黃金雨了！

（作者是萬寶投顧董事長）