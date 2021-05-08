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九檔反攻先鋒 寫新天價

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股歷經千點急跌行情後，昨（7）日重返月線關卡，讓多頭暫時鬆一口氣，陽明、富邦金等九大悍將挾基本面、籌碼面等優勢，收盤股價領先大盤改寫歷史新天價，可望成為下波再次攻頂的關鍵指標。

受制於美科技股先前走勢疲弱，加上技術面乖離太大、融資增加過速等不利因素，台股自17,709歷史高點短短三日最多跌掉1,061點，不少漲多股或中小型股跌勢凶猛。隨昨日大盤站回月線，多頭信心轉強，籌碼穩定、營收及財報強勁個股紛紛吹響反攻號角。

統計陽明、富林-KY、晶碩、儒鴻、富邦金、中再保、譜瑞-KY、矽力-KY、緯穎等九檔個股，昨日收盤股價更創下掛牌後天價，受到市場矚目，其中前15大高價股就占三檔，富邦金則為金融股股王。

台股新股王矽力-KY受惠5G手機、資料中心、面板、車用等需求帶動，第1季營收41.7億元，創單季歷史新高，訂單能見度已達下半年，昨日股價漲6.6%收3,300元，再創高點，業績看俏的譜瑞-KY、緯穎分別上漲7.8%、4.3%，收在1,445元、944元歷史新猷。

富邦金第1季稅後純益505億元，每股純益4.94元，並宣布配發3元現金股息、1元股票股利，合計4元股利，為歷年新高，吸引法人買盤湧入，昨日漲1.7%收70.8元天價；隸屬長榮集團的中再保，季報及股利發放水準都不錯，昨日股價同步登頂。

富邦金 台股

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