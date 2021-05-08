外資買160億 台股登萬七

台股昨（7）日受惠外資反手買超160億元，大舉敲進台積電、鴻海等電子權值股，拉抬指數開高走高，收17,285點，終止連三日「萬七」之下，並收復5日線17,055點、月線17,170點關卡；周線雖終止連六紅，但留637點長下影線，多空成功換手。

展望後市，綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐國際投顧董事長李秀利等名師看法，電子股反映4月營收、季報利多，股價重新轉強，為多頭注入一劑強心針，且航運、鋼鐵等人氣股並未轉弱，有賴外資持續回補，助攻520行情，再戰17,709點歷史高峰。

美股四大指數收紅，台股昨日由晶圓雙雄、鴻海、台達電等大型電子股穩盤，加上面板雙虎、記憶體、貨櫃三雄、IC設計等人氣指標表態，整場指數震盪趨堅，終場漲290點或1.7%，為金牛年來第二大漲幅，收17,285點；當沖交易買賣金額加總下滑至最近八個交易日最低的3,773億元、當沖比41.09%為近四日最低，成交量縮減至4,591億元。

周線來看，集中市場下跌1.6%、高低點相差899點，雖然終止連六紅，但留637點長下影線，成交量在多空交戰激烈及當沖量大幅攀高下達2.68兆元，改寫歷年單周歷史天量，顯示籌碼經過大量換手；今年來上漲17.3%，仍居全球主要股市之冠。

櫃買市場因矽晶圓、高價IC設計等富櫃50指數成分股走強，低檔拉出長紅棒站回季線200.52點，終場漲6.68點收204.39點，漲幅3.3%是去年3月26日來最多；全周因內資大量調節下跌4.9%高於集中市場，今年來則上漲11%。

三大法人昨日同步買超台股237億元，為3月29日來最多，其中外資終止連二賣回補160億元，4月26日以來最大；投信買超9億元，連三買；自營商買超68億元，則是2月18日來最多。

儲祥生認為，如果外資持續買超，將有機會再度挑戰17,709點。