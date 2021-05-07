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就市論勢／傳產、科技股 可望輪漲

經濟日報 / 葉獻文（保德信高成長基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

本周加權指數上沖下洗，由於前半周三個交易日短線大幅重挫723點，即使周四、昨（7）日由電子股接棒帶動指數彈升，收盤收在最高點17,285點，上漲290點，漲幅1.71%，站回萬七之上，仍無法收復創高後的急跌失土。指數周K中止連七紅，周線跌幅1.6%，單周下跌281點，不過周K留下長長下影線，指數也站穩月線之上，仍無礙多頭格局。

三大法人方面，由於指數大幅震盪，土洋法人同步站在賣方，合計單周賣超台股287.94億元，其中前一周才回補台股的外資，本周再度由買轉賣，賣超122.23億元，投信法人賣超17億元，自營商更大賣148.89億元。

雖然本周台股在疫情影響下大幅震盪，不過從年度企業獲利年增率持續上修分析，當企業獲利明顯成長，與加權指數上漲呈高度正相關，因此預期在基本面良好激勵下，第2季仍有持續創高機會，事件造成的回檔反是逢低布局時機。

再者，台灣經濟也有國內外景氣復甦帶動，GDP持續上調，主計總處近期公布今年首季經濟成長率8.16%，除連三季維持擴張軌道，同時也創下2010年第4季以來新高水準；無獨有偶，IMF、亞洲開發銀行4月同步將台灣GDP成長估值分別上修至4.7%與4.6%。

投資建議

整體而言，展望未來隨全球疫情降溫，刺激民眾外出消費需求，配合整體原物料市場持續漲價，加上國外重量級企業首季財報不俗，有助帶動台股相關供應鏈表現，預期傳產與科技股將持續輪漲，短線可先觀察國內外疫情、外資動向、聯準會與美元走勢等，若國內疫情沒有明顯惡化，外資也持續站在買方，則多方趨勢未變，第2季仍有機會見到指數拉回後再上攻的行情。

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