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ETN趨勢導航／三檔夠力 逆勢收紅

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股本周受制高檔賣壓湧現，呈先抑後揚走勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）漲少跌多，富邦蘋果反一N（02001R）、統一微波高息20N、元大特股高息N等三檔逆勢收紅，表現吸睛。

美科技股欲振乏力，加上台股急漲至「萬七」後，短線交易盛行，籌碼趨於凌亂，引發多殺多賣壓出籠，所幸浮額經過清洗後，電子股重掌多頭發球權，本周指數力守月線、17,000點關卡，統計集中市場跌281點或1.6%，終止連六紅，櫃買市場相對較弱，周線跌10.69點或4.9%。

22檔追蹤台股標的為主的ETN中，具有反向避險，或是低波動、高股息特色的標的走勢相對抗震，其中富邦蘋果反一N本周上漲2.1%，走勢最強勁，第二、三名為統一微波高息20N、元大特股高息N，漲幅各為1.0%、0.1%。

至於富邦存股雙十N、兆豐電菁英30N、元大台股領航N等三檔ETN，跌幅僅在0.4%至1.5%不等，也都繳出打敗集中市場大盤的成績單。

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