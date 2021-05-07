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一周熱門零股／台積買盤湧 交投熱

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股高檔震盪，連日修正後反彈走揚，市場交投積極，盤面族群輪動表現，零股投資人近一周鎖定台積電（2330）、元大台灣50等指標股或台股ETF，把握相關標的走低後的轉強契機。

法人指出，連日下跌後，加權指數強勁反彈，多頭人氣不墜，考量企業獲利持續上修，整體基本面無虞，且美國景氣復甦確立及Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續，應趁台股回檔之際逢低布局。

統計本周前十熱門零股標的依序為台積電、中鋼、陽明、長榮、鴻海、聯電、元大台灣50、群創、友達、國泰台灣5G+等，成交814萬至165萬股不等。

與上周相較，元大台灣50、國泰台灣5G+擠上前十名，可留意的是，台積電區間盤整，失守600元，然在修正之際，吸引零股資金敲進，本周重奪零股交易量第一名。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將資本支出上調，中長線營運能見度高，近周股價震盪加劇，惟下檔買盤支撐強勁，將挑戰600元關卡。

近日隨台積電、聯發科等電子權值股反彈止穩，元大台灣50、國泰台灣5G+等具有較高電子權值股的ETF雨露均霑，連帶牽動資金敲進，使相關ETF再度進入零股熱門交投排行榜。

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