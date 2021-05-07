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外資買超160.62億 買盤最愛這十檔

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股7日重返萬七，電子股占大盤成交比重也回升到近5成。 圖／聯合報系資料照
台股7日重返萬七，電子股占大盤成交比重也回升到近5成。 圖／聯合報系資料照

台股今（7）日收17,285點，上漲290.64點，三大法人買超237.73億元，其中外資買超160.62億元，統計外資買超前十大個股中，運輸股高達4檔，貨櫃股及航空股都進榜，金融股也是4檔，電子股則有2檔；長榮（2603）、華航（2610）、華邦電（2344）分居外資單日買超前三大。

外資今日買超前十大依序是長榮、華航、華邦電、新光金（2888）、長榮航（2618）、陽明（2609）、國泰金（2882）、中信金（2891）、華泰（2329）、國票金（2889）；外資買超長榮34,371張，居個股買超冠軍，其次是買超華航25,211張，買超第三大為華邦電，買超24,060張。

台積電（2330）今日盤中一度觸及600元，終場收599元，上漲12元，漲幅2.04%，成為推盤上漲的重要動能，外資買超11,494張，投信買超209張，自營商買超826張，合計三大法人買超12,529張。

鴻海（2317）也獲外資買超9,486張，連二買，投信買超51張，連二買，自營商買超2,483張，連三買，合計三大法人買超12,020張，鴻海今日以117.5元作收，上漲5 元，漲幅4.44%。

外資今日賣超前十大個股依序是中鋼（2002）、集盛（1455）、台泥（1101）、友達（2409）、台玻（1802）、大成鋼（2027）、宏碁（2353）、華新（1605）、台塑（1301）、國喬（1312）；賣超前十大中，傳產股占8檔，包括鋼鐵、紡織、水泥、塑化等，電子股則有2檔。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股指數在創歷史新高後，短期在國際疫情反覆、部分投資人選擇獲利了結下，短期可能出現區間整理。

但在出口表現維持強勁、企業第1季財報亮眼、及近期法說會釋出樂觀前景的基礎下，加上市場資金依舊寬鬆，台股在全球幾大主流產業趨勢中也扮演重要供應鏈角色，且具有高現金殖利率吸引力，因此對台股表現仍不看淡，科技及傳產股將持續輪動表現。

產業布局方面，王耀龍認為，包括原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等類股可持續關注。

外資 長榮航

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