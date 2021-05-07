小心沖過頭！當沖讓台股變賭場，誰是最大贏家？

近日台股爆量收黑，但成交量卻屢屢刷新紀錄、甚至爆出一天超過6000億元的天量。其中，當沖交易量占比超過四成，政府又延擬延長當沖優惠稅制，引來大眾抨擊「政府開賭場」「政府當莊抽頭」。

究竟，當沖戶大舉進場後，誰才是台股的最大贏家？

台股經歷週二（5／4）崩跌，不僅盤中一度狂殺574點，台股大盤當日再創6642億成交天量，當沖交易買賣合計金額也衝上5663億（占市場交易比重42.11％）新天量，因而引發一波「當沖讓股市像賭場」的討論浪潮。

這兩天，台股上沖下洗、指數一度重新回到「萬七」關卡。但高漲的交易量之中，仍有近半是當沖交易。

當沖交易之所以熱絡，除了全民瘋投資，還因為稅制優惠。

今年底，當沖交易稅率由0.3％減半為0.15％的優惠措施即將到期，金管會日前建議，財政部延長當沖降稅措施至五年，引發市場熱議。

前行政院長陳冲就批評，當沖降稅就像為股市打上強心針，已經打了四年，還想再打五年，讓股市像賭場，氣氛也會更像「安寧病房」。

根據金管會證期局統計，截至今年3月底，平均每日當沖的戶數11.2萬戶，是2019年底的4.37萬戶的2.56倍。

這也意味著，相較於去年，每天在做當沖交易的股民，成長超過1.5倍！

不過，金管會主委黃天牧也公開強調，當沖交易量在這一、兩年占台股交易量平均為32～33％，只有少數個股當沖占率較高，不認同降稅讓股市變得像賭場的說法。

證期局長官也出面呼籲，當沖只是一個交易制度，提供投資人套利或策略性與避險的工具之一，投資人可自行選擇使用。

目前距離當沖降稅政策到期，還有半年多的時間，是否再延長五年，除了觀察下半年股市變化之外，也考驗著各主管機關的智慧判斷了。

當沖戶進場，券商是最大受益者？

然而，一邊歡喜一邊憂。當沖戶進到股市，短線進出，造成股市波動的同時，台股交易熱絡，最大受益者，即是各大券商。

根據台灣證券交易所公布，今年3月全體券商稅後淨利為114.69億元，月成長39.62億元（月增52.78％）；累計第一季的稅後淨利268.51億元，較去年同期由虧轉盈，增加314.49億元，改寫同期新高。

會有如此亮眼表現，主要是受惠大盤總成交量成長，資金行情下，證券商的經紀、自營、承銷等各部門業務受惠台股盤間行情，3月業績大幅衝高。

若再進一步觀察，會發現表現較為突出的證券公司，以元大證券穩居獲利龍頭，2020年全年獲利144億，是唯一突破百億的券商；今年首季的獲利也有61.34億元，仍是證券業之冠。

排名第二的則是凱基證券，2020年獲利87.1億元，今年首季也有41.95億元的優異表現。

而群益金鼎證、永豐金證首季獲利各為13.54億元與10.41億元，統一證獲利則為9.49億元、元富證9.01億元、日盛證6.45億元、兆豐證也有5.85億元。

國票證首季獲利也達到3.63億元，較去年同期成長7360％，成長幅度相當驚人！

除了大型券商之外，較為小型的上櫃券商也有不錯成績，像是宏遠證、大展證等3月獲利罕見超過1億元。

連日來的股市波動，不少分析師認為，台股長多的架構不變。

也想沖沖樂？先提防當沖三大風險

但在財報利多行情接近尾聲、股市動能第二季減緩之下，分析師仍提醒投資人，應提防從現階段至第3季，股市波動將有持續加大的風險。

台股散戶熱衷當沖短線交易，但投資人，別忽略以下當沖背後的違約交割風險、高槓桿等三大風險。

整體而言，提醒投資人買股當沖前，千萬要留意遊戲規則。

（作者／許雅綿 本文出自2021.5.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）