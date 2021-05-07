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台股重返萬七收漲290.64點 三大法人買超237.73億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（7）日開高走高，電子股回神上攻，指數收在當日最高，重新站上萬七大關，終場以17,285點作收，上漲290.64點，成交量4,525.67億元；三大法人買超237.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超160.62億元，投信買超9.02億元，自營商買超（合計）68.07億元，其中自營商（自行買賣）買超30.38億元，自營商（避險）買超37.68億元。

台股今日以17,032.23點開高，電子股走強，推升大盤漲勢，台積電（2330）一度觸及600元，終場收599元，上漲12元，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）收紅，矽力-KY（6415）收紅再坐上股王寶座，指數收在17,285點，漲幅1.71%，周線下跌281.66點，跌幅1.6%。

自營商 台股

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