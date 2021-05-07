聯詠法說會後多家外資喊買 目標價調高至933元

聯詠（3034）首季獲利創歷史新高，每股純益9.66元，第2季可望續創歷史新高，法說會後，多家外資力挺重申買進、加碼評等，目標價超過700元，介於700~933元；聯詠今（7）日開高走高，盤中漲幅逾半根停板，帶動IC設計股漲勢。

聯詠第1季營收263.66億元，創下新高，季增17.4％，年增56.1％，獲利58.75億元，季增61.2％，年增1.65倍，每股純益9.66元；展望第2季營收330~340億元，季增25.1~28.9％，毛利率45~48％。

聯詠法說會6家外資最新報告同步力挺，目標價喊上700元，其中一家美系外資重申買進評等，目標價由755元調高到933元；美系外資預估聯詠今年毛利率上看46.9%，調高今明後年每股盈餘預估至49.4元、49.75元、49.99元，調高幅度分別為21.5%、29.8%、32.4%。

另一家美系外資則是認為，在漲價效應明顯下，預估聯詠第2季毛利率可望上看50%，重申加碼評等，目標價由744元調高至777元；還有一家美系外資重申加碼評等，目標價上看700元。

日系外資看好聯詠今年獲利，調高聯詠今年營收及每股盈餘預估，幅度分別為24%及65%，將評等由原先優於大盤表現調高至買進，目標價由500元調高到750元；另一家日系外資則是重申買進評等，目標價上看720元。

亞系外資調高聯詠今年及明年營收預估，幅度分別為20%、15%，預估毛利率分別達46%、42%，每股盈餘分別達51.61元、47.13元，重申買進評等，目標價由520元調高到725元。

聯詠今日以575元開高，一度拉升至585元，盤中漲幅5.42%。