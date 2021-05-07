新聞解析／電子股回來了？法人分析三原因推升

台股今（7）日重返萬七，電子股占大盤成交比重也回升到近5成，相較先前曾出現不到4成的情況，資金似有從傳產轉進電子的跡象，多位法人認為，電子股跌深，加上近期科技大廠法說會及財報表現，還有市場對電子股的期待，都是讓電子股回神的關鍵因素，不過，也有法人提醒，目前僅是資金均衡調整，量能不夠下，仍要留意追價壓力。

台股今日開高走高，早盤以17,032.23點開高，重返萬七大關之上，在電子股回神領軍下，一度拉升至17,216.99點，大漲222.63點，盤面上，電子高價股、IC設計股表現亮眼，傳產股包括玻陶、塑化、鋼鐵跌勢相對沈重，運輸股也是下跌。

從各類股占大盤成交比重來看，電子股近5成，近期都維持在2成以上成交比重的運輸股下滑至17%左右，鋼鐵股占大盤成交比重也是明顯下滑，電子股再領風騷，是不是代表已經走出陰霾？多位法人看法相同。

台新投顧副總黃文清分析，電子股再成為盤面上的領頭羊，主要有三個理由，一是近期科技廠法說及第1季財報陸續召開及公布，市場期待電子股的表現，認為有機會上漲；二是電子股的基本面優；第三個理由則是在經過一波整理後電子股的股價低。

黃文清認為，電子股有機會往上，台股大盤這一次下跌很快止跌，但後續仍將處於震盪走勢中，要觀察資金的輪動，電子股反彈是好事，有主流股的存在可以維繫住人氣，若資金停留在電子股，則有機會再往上。

證券分析師張陳浩表示，電子股跌深後，外資出現回補電子股的跡象，目前有很多跌深的IC設計股，可望成為資金轉進的標的，從今日盤面上包括世芯（3661）、金麗科（3228）、新唐（4919）、天鈺（4961）等股強漲，可以嗅出資金的風向。

華南投顧董事長儲祥生認為，電子股應該可以說是是暫時回來，主要是反應營收及獲利的表現，加上電子股跌深，且這個情況應該可以維持一段時間，主要是因為資金會尋找風險較少、可以賺錢的標的，電子跌的夠深，相對於傳產股來說，漲幅太大且籌碼亂，恐將要休息整理。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，目前是呈現電子、傳產均衡調整的現象，漲高的要修正，跌深的也是要修正；他認為，在近期量能不夠下將會出現輪漲的情況，今日類股輪動以貨櫃股最為明顯，另外，面板股則是接到從傳產股及貨櫃股轉出來的買盤。