矽力-KY早盤股價衝破3,300元 坐穩股王寶座

台股今（7）日上演反彈行情，第1季財報報捷的IC設計族群漲勢凌厲，電源管理晶片廠矽力-KY（6415）早盤大漲超過7%，股價衝破3,300元，相較於早盤股價最高3,040元、上漲50元的大立光（3008），兩者的股價差距已超過200元。

矽力-KY和大立光本周持續進入股王角力戰，矽力已經連續兩天取得優勢，今日再隨半導體族群反攻，股價一舉攻高，衝破3,300元，改寫歷史新高，站穩台股股王寶座。

相對於高階智慧型手機動能放緩，影響大立光股價表現，電源管理晶片依舊處於需求的高峰，加上股本輕巧優勢，使得矽力-KY股價節節走高。

今年以來，矽力受惠於5G手機、資料中心、面板、車用等需求帶動，加上取得產能增加，3月營收達到15.8億元，第1季營收跟著衝上41.79億元，雙雙改寫單月和單季歷史新高，年增幅均達46%。

由於矽力手機、面板訂單能見度已達下半年，加上8吋晶圓代工成本不斷上揚，法人預期，矽力將持續對客戶端調整售價，有利於營收和獲利成長。