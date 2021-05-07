凱基投顧維持台股多頭看法 但需留意較大震盪

在加權股價指數及櫃買指數不斷創新高的情形下，台股的漲勢有漸漸出現漲幅過大的現象產生，而此上漲是以融資持續增加，人氣暢旺，滾動式上漲的方式，帶動股價上漲的趨勢，大師兄以股市投機現象代入投資人的心理來分析股市色及如何應對之操作方式。

2021-05-07 12:59