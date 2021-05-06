台塑四寶4月營收1388.74億年增84% 南亞再創歷史新高

石化業持續復甦，台塑四寶公告4月營收達1388.74億元，較3月微幅成長0.4%，但較去同期大增84.1%，其中南亞單月營收349億元，再創歷史新高，台塑化4月營收465.54億元，年增率高達110%，四寶高層也預期，第二季營收將較第一季成長。

台塑董事長林健男指出，5月因客戶無法轉嫁高價原料成本，需求減少，部分產品價格較4月下跌，加上印度疫情持續惡化，影響當地客戶購料及交期，但因5月開工率 94%、高於4月的88%，產銷量增加，預估5月營收將與4月相當。

林健男也說，因美國暴風雪停工的同業逐漸恢復出口，影響亞洲石化產品行情，6月營收估會低於5月；但整體而言，第二季各產品平均價格及開工率仍高於第一季，因此認為第二季營收將較第一季成長。

台化副董事長洪福源指出，4月營收出爐優於預期，而5月營收由於麥寮SM-3廠進行年度定檢，估將略低於4月，而但就整體市況來看，高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，且需求及生產板塊的異動，使海運櫃艙皆缺，運價倍數上漲增加成本，進一步剝奪利潤，大家只期待新產能投產可壓低價格，因此3月初起，市場氣氛轉觀望，以SM為例，近3個月價格就呈現暴起暴落。

洪福源認為，運輸量能不足、運費高漲已成常態，加上近期疫情又趨嚴峻，中國家電、汽車生產均受晶片缺貨影響，疫情更打擊印度市場，這些變數多少抵銷各國的貨幣寬鬆政策，第二季產銷沒有第一季順暢，但受惠提早接單及差異化產品帶動，4月營收仍有成長，5月預估產銷仍不受影響，但產品價格振盪及市場觀望氣氛會持續存在。

對於油價走勢，台塑化總經理曹明認為，5月美國駕車旺季開始，配合歐美逐步解封，市場樂觀看待歐美夏季油品需求強勁復甦，預期油價將持續穩健，但美國與伊朗可能將有進一步協議，加上印度疫情短期難以結束，將使油價仍有壓力。